父母拒帶高燒兒就醫 美特警半夜破門救人

2019-03-30 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑納州日前有個母親未帶發高燒的兒子去醫院就醫，結果當晚警方三度登門要求檢視兒童狀況，但全遭拒絕；警方隨後收到的法院命令，直接破門而入，在隔天凌晨家中3名孩子送往醫院檢查、緊急安置，不過警方強制的行為也引起「執法過當」爭議。

綜合外媒報導，事情發生在2月25日傍晚5點，住在亞利桑納州錢德勒市（Chandler）的莎拉．貝珂（Sarah Beck），帶著2歲兒子到當地一間自然療法診所就醫，貝珂的兒子體溫一度高達華氏105度（約攝氏40.6度）；醫師經過檢查與初步治療後，建議貝珂將兒子帶到大醫院進行更仔細的檢查。

但貝珂認為疫苗會對人體有不好的影響，沒有讓兒子接種疫苗，她擔心這會遭到桑州兒童安全部（DCS）判定是虐待兒童，因而猶豫不決，不過，醫師聯絡大醫院急診室確定不會因此觸法後，貝珂答應醫師會將兒子帶去檢查；但這位醫師在當天稍晚發現貝珂並沒有帶兒子去大醫院，隨即通報DCS。

DCS獲報後，馬上請求桑州警方協助，警方當晚10點43分左右到達貝珂家敲門，打電話聯絡給貝珂，當時貝珂夫婦聲稱「兒子已退燒至華氏100度（約攝氏37.7度）以下，沒有問題」，但警方要求親自察看孩子的狀況，遭到對方拒絕；警方遭三度拒絕後，在隔天凌晨收到法院授權DCS臨時監護的命令後，隨即破門而入，警方發現貝珂家環境髒亂，3個孩子全部生病，嘴邊、地上的嘔吐物痕跡都未清除，父母臥房甚至還有未上鎖的霰彈槍，警方隨即將3名孩子帶走，交由DCS照護。

貝珂夫妻事後批評警方執法過當，「他們向對待罪犯一樣對待我們，孩子父親還一度被上銬，我們知道到底對孩子造成了什麼傷害」；目前這3名孩子已轉交給他們的祖父母接手照顧。

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