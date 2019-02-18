不打疫苗、不穿尿布！澳洲球星夫婦育兒方式嚇壞網友

2019-02-18 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕現代有許多父母相當不信任疫苗，甚至拒絕讓自己的小孩接種疫苗，1對澳洲夫妻就表示，他們不只不讓孩子接種疫苗，甚至不給孩子穿尿布。

綜合外電報導，澳洲橄欖球星卡特瑞特（Bryce Cartwright）的妻子日前表示，她不會讓目前13個月大的孩子與下週將出生的寶寶接種疫苗，因為她與卡特瑞特小時候都曾接種疫苗，而他們兩人都有過敏與免疫系統失調的問題。卡特瑞特的妻子堅持，就算孩子因為未施打疫苗而不得去上學，她也不在意，會讓孩子長大一點到較不受疫苗影響的年紀再接種疫苗、去上學。

除此之外，卡特瑞特的妻子還很堅持在孩子6個月大之前，只餵食母乳，並且不讓孩子使用尿布，用「排泄溝通」（Elimination Communication），從嬰兒一出生起就開始訓練他們自己大小便，而不是依靠尿布。

這位橄欖球星妻子的發言在網路上掀起軒然大波，除了不少批評他們「反疫苗」態度的網友之外，還有網友憂心，球星的妻子應該會常常帶孩子去球場邊觀賽，就算他們的孩子不去上學，還是很有可能在球場接觸其他球星家庭中的孩子，傳播病菌給其他幼童。

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