談判破裂關鍵？川金二會美國無核化條件曝光

2019-03-30 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕上月底越南川金二會因無達成任何協議，遭外界視為是一場失敗的會面。如今有更多會議細節流出。外媒報導，美國總統川普當時直接向北韓領導人金正恩開條件，要金把核武轉交給美國處理。

《路透》報導，匿名知情人士透露，川普當時遞給金正恩英韓雙語版本文件，內容為美國在無核化的立場和要求。這也是川普首次向金正恩直接提出達成朝鮮半島無核化的實際作法。

報導指出，英文版文件中寫道，「全面拆除北韓核武、彈道飛彈、發射器及其相關設施，廢除軍民兩用的化學、生物戰略計畫。」

美國亦要求北韓交出完整核武計畫，並充分授權給美國、國際專家監督權力，並停止一切新設施的建造。除了全面消除核武設施，還得將從事核研究的科學家與工程師轉為商用。

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）先前指出，北韓可遵循利比亞模式棄核，即全面放棄核武及大規模殺傷性武器，其研發設備和原料轉交美國。但令北韓心有顧忌的是，雖然利比亞棄核後與西方國家關係轉好，但2011年爆發內戰，以美國為首的北約（NATO）參戰，推翻獨裁者格達費政權，格達費亦遭殺害。

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