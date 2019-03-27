他PO照公審「用嬰兒車載貨上捷運」 反被大批網友狠打臉

2019-03-27 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕常見家長推嬰兒車帶小孩上捷運，但利用嬰兒車載貨卻引來民眾不滿，覺得造成捷運上擁擠，索性將情景PO上網，卻引來大批網友反嗆「住海邊」，更有網友貼出捷運規定，表示嬰兒車上捷運並無違反規則。

今日一名女網友在臉書「爆料公社」中發文，寫道「用捷運送貨！用嬰兒推車當貨車第一次看到！在擁擠的捷運上造成進出困難」，該文章4小時內湧入近3000則留言，多數網友不領情，表示推嬰兒車犯法了嗎？

網友回應「嬰兒車一定要載嬰兒嗎，太陽餅裡面也沒有太陽啊」、「那扛行李箱的人不是被罵死，超誇張的發文」、「是妨礙到你把腿伸直嗎？」、「住海邊管很多」，不少網友對PO文網友公審的內容相當反彈，呼籲網友PO文前先用腦袋想想內容是否得當，有網友說：「第一次看到發文臉被打得那麼腫的。」

另有網友搜尋了台北捷運的規定事宜，在「旅客攜帶隨身物品及行李限制規定為何？」中第2項寫道「任一件最常邊不得超過165公分，且長、寬、高之和不得超過220公分。但輪椅、代步車、『嬰兒車』、自行車、衝浪板及其他經公司公告物品不在此限。」表示嬰兒車上就算載的不是嬰兒也不犯法。

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