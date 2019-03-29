韓媒：金正男兒子受美國CIA保護住在紐約

2019-03-29 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男2017年在馬來西亞吉隆坡機場遇刺喪命，他的兒子金韓松當時也成為焦點人物，據南韓媒體指出，金韓松在父親遇害後，在美國中情局保護下，目前居住在美國紐約近郊。

南韓《東亞日報》報導，多名情治單位消息人士指出，金正男在吉隆坡機場遭毒殺之際，當時人在澳門的金韓松，在反北韓金氏政權組織「自由朝鮮」協助下，躲過了北韓當局的追蹤，過程中，美國中情局（CIA）從中介入，保護金韓松的人身安全。

消息人士透露，金韓松當時為前往第三國，曾借道台灣的桃園機場，但因登機過程拖延了1天，只好將最終目的地改為美國；當時「自由朝鮮」為了成功把金韓松帶到機場，所耗金錢超過10萬美元（約新台幣300萬元）。

報導稱，當時金韓松因身分問題在桃園機場被拖延，過程中，美國CIA獲悉相關情資後介入，在證實金韓松的確實身分後，當下將他帶往美國。

美國《華爾街日報》2017年10月曾透過電子郵件採訪了與「自由朝鮮」相關的人士，披露了金韓松逃亡的消息。當時「自由朝鮮」並未透露金韓松為何在桃園機場被耽擱了30個小時的原因。

另外，《東亞日報》引述消息人士的話指出，金韓松現在與1998年流亡到美國的金正恩的阿姨高容淑住在美國紐約州附近的社區。《朝鮮日報》還提到，據悉，流亡海外的金氏王朝一家，大部分加入了「自由朝鮮」。

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