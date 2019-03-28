「自由朝鮮」入侵北韓外館 竊機密轉交FBI

2019-03-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕反對北韓金氏政權的政治異議團體「自由朝鮮」二十七日在官網坦承，該組織曾於二月二十二日入侵北韓駐馬德里大使館，並與美國聯邦調查局（FBI）共享情報。這起案件自爆發以來，一直籠罩在謎團之中，直到負責本案的西班牙國家法院法官德拉馬塔二十六日發出至少兩張國際逮捕令後，才揭開全案內幕。法院指據信涉案嫌犯都已潛逃美國，將竊來的情報交給FBI，但美國國務院隨即否認涉案。

前名為千里馬民防 10人犯案後疑潛逃美國

自由朝鮮指稱，北韓外館是平壤的非法資金管道，為非法毒品及武器販運中樞，該組織旨在終止其猖獗非法活動，已發現證據支持這些指控，該組織與FBI簽署保密協議，並應美方要求共享情報，但此協議如今似乎已破裂。北韓在全球僅有二十幾個邦交外館。過去幾年來，美國指控北韓利用外館協助毒品販運，散布偽造的美元，但平壤否認這些指控。自由朝鮮也聲稱，該組織事發當日未動用暴力及武器，而是「受邀」進入北韓大使館，這起事件並非「攻擊」，所有館內人員皆受尊嚴與謹慎對待，此乃基於對地主國西班牙的尊重。

但根據西國法院文件，約十名男子，包括「自由朝鮮」領袖、墨西哥公民艾德瑞安（Adrian Hong Chang）、一名美國居民、一名美國公民與一名南韓人士，持刀械、鐵棒、假槍硬闖北韓大使館，不僅毆打、綑綁館內人員，偷走文件及電腦資料，還試圖說服館內一名最高階官員叛變，但遭拒絕。一名女子跳窗脫逃後向警方報案，這群人還假冒北韓官員安撫前來查探的警方，最後搭乘北韓使館用車脫逃。

自由朝鮮入侵的時機，正值二月二十八日越南河內「川金二會」舉行前夕，但自由朝鮮強調，該行動與峰會無關，未涉及任何政府。

然而，西國法院指出，艾德瑞安於案發五日後與FBI紐約辦公室聯繫，將竊來的資訊交給對方。據信該案嫌犯都已潛逃美國，法官計畫向華府提出引渡要求，讓他們回西國受審，相關罪名最高可處二十八年徒刑。

對此，美國國務院發言人巴拉迪諾回應，美國政府與此無關，相關案情應詢問西國當局。FBI則表示，依慣例不評論調查中的案件。南韓統一部也不予置評。

自由朝鮮由脫北者組成，前名為「千里馬民防」（CCD）。該組織聲稱代表唯一合法的北韓流亡政府，曾在金正恩同父異母哥哥金正男於馬來西亞遇刺後，協助保護金正男長子金韓松。

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