反北韓組織「自由朝鮮」 傳金正恩阿姨也是成員

2019-03-28 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕反北韓組織「自由朝鮮」（舊稱：千里馬民防衛）近日聲稱「突襲」北韓駐西班牙大使館，引發外界關注。南韓媒體引述消息人士的話指出，北韓領導人金正恩的阿姨，也加入這個組織。

《朝鮮日報》報導，「自由朝鮮」以打擊金正恩政權為目的，正式從事反北韓活動，據悉成員有美國、墨西哥國籍的韓裔僑胞和南韓國內外的脫北者，其中，領導級人士阿德里安·洪昌（音譯，Adrian Hong Chang），在入侵西班牙使館一事後暴露了身分。

報導稱，韓裔僑胞阿德里安·洪昌從大學時代起，就在美國等地從事救出脫北者的活動。南韓外交消息人士稱，阿德里安·洪昌還認識金正恩同父異母的哥哥金正男和金正男之子金韓松。

多位北韓消息人士透露，「自由朝鮮」成員約數十人，大多數是住在美國等地的海外脫北者，還有南韓公民。有些人說，1998年流亡到美國的金正恩的阿姨高容淑也加入該組織。

報導稱，「自由朝鮮」似乎在北韓內部也有「隊員」，該組織近期公開的影片顯示，成員取下並打碎掛在室內牆上的金日成、金正恩畫像。據推測，該組織也與西方情報機構建立合作網。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/