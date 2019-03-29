澳門男子為拍照墜落300公尺 魂斷美國大峽谷天空步道

2019-03-29 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕世界七大自然奇觀之一的美國大峽谷，在當地週四早上驚傳一名來自澳門的50多歲男子失足墜落。香港旅遊議會總幹事張樂怡證實，死者來港報名參加康泰一個美國7天團，目前康泰與保險公司將安排將死者遺體運回澳門。

綜合媒體報導，男子墜落的地點是著名的大峽谷天空步道（Grand Canyon Skywalk），是世界上第一個空中玻璃懸掛式的觀景走廊，以馬蹄鐵為造型從峽谷壁延伸，走廊的下方即為深約1200公尺的壯麗峽谷及科羅拉多河。

西大峽谷（Grand Canyon West）旅行社發言人萊伯維茲（David Leibowitz）指出，男子是在老鷹岩（Eagle Point）的觀景台拍照時，不小心失足掉落約300公尺高的懸崖。

事發當時沒有太多遊客，搜救人員也在崖下找到死者遺體，並由直升機運離現場。老鷹岩在馬蹄形觀景走廊對面，老鷹岩有多個懸崖，但只有提醒遊客不要走近懸崖邊的警告牌，並沒有設置圍欄。

據園方今年2月公布的數據顯示，大峽谷每年約有12人死亡，死亡原因包含，醫療問題、自殺、脫水和交通事故，而平均每年約有2到3人死於墜谷。

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