山友八通關秀姑坪墜谷身亡 妻「黑色情人節」痛悼愛夫

2019-03-14 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕八通關古道今天傳出一起不幸的山難事故，有一支5人登山隊今天下山途中行經秀姑坪時，其中一位55歲張姓男隊員不慎失足墜谷，王姓領隊趕緊下切溪谷搜救，發現張男時已無生命跡象。死訊傳出後，張男的妻子在臉書以黑底白字的方式發文哀悼丈夫，令人鼻酸。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰指出，今天（14日）下午獲報，有一支5人登山隊從南投信義東埔入山，走過八通關，預計從花蓮下山，但途中在秀姑坪發生山難；張姓男山友不慎跌落深達300公尺的溪谷，當王姓領隊下切搜救找到人時，張男已無生命跡象，而王姓領隊搜救過程也遭到尖銳的岩石劃傷。

消息傳出後，張男妻子在臉書以黑底白字發文「黑色情人節致我最親愛的丈夫」，痛失愛夫的消息也讓大批友人湧入臉書致哀，紛紛留言「請節哀」、「也要顧好自己的身體」、「節哀順變，請保重」、「 R.I.P」

由於事故地點離花蓮距離遙遠，花蓮縣消防局漏夜召集消防員、林管處、玉管處等組成搜救隊伍，明天一早視天候狀況申請直升機載運搜救人員及裝備到八通關停機坪，之後再從停機坪步行到事故地點，也因為山上積雪加上攜帶搜救裝備，預估要走12小時以上才能抵達搜救地點，南投消防局也表示，若花蓮方有需要，屆時會視情況調動人力支援；目前登山隊其他4名隊員在白洋金礦山屋紮營過夜，等待救援。

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