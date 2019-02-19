美國大峽谷隱瞞大眾！員工驚爆：3桶輻射物擺放長達18年

2019-02-19 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）是著名的觀光景點，更是舉世聞名的七大奇景之一，每年吸引大量遊客前來觀光；不過近日卻有大峽谷員工爆料，有3桶裝滿高輻射鈾物質擺放在園區內長達近20年，而管理部門移除容器後卻企圖隱瞞事實。

根據外媒報導，大峽谷國家公園員工、安全服務經理史蒂芬森（Elston Stephenson）在本月4日發送警告電子郵件給大峽谷園區管理部門人員，信件指出，「如果你在2000年到2018年6月18日進入博物館藏品（2C）大樓，你就可能已經暴露在超過核管理委員會的安全限制的危險中」。

報導指出，聯邦官員在去年發現了放射性鈾物質，並且馬上將之移除，但是史蒂芬森控訴，園方沒有做出任何事情警告工人或旅客，提醒他們可能已經暴露在不安全的輻射環境中；史蒂芬森也表示，他曾多次要求國家公園的高階管理層正式此事，將事實公諸大眾，但是高官們都不予理會。

史蒂芬森指出，潛在輻射暴露量已超過兒童安全水平，高達4000倍，也超越成人安全水平的400倍以上；他要求公園管理部門即刻採取行動，並呼籲所有員工接受健康檢查。

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