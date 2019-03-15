修整果園不慎 男子墜谷40米身亡

2019-03-15 10:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣卓蘭鎮59歲鄧姓男子，被發現躺在景山橋下方40公尺深的溪谷河床，消防救難人員將他救起時，已無生命跡象、身體僵硬；檢警昨天相驗，研判鄧男疑似因修理果園邊界水管，不慎墜谷，因外傷性及失溫性休克死亡。

鄧男於13日下午，被一名巡視田地的農婦發現躺臥在景山橋下方深谷河床中央，農婦叫喊不見鄧男反應，遂通報警、消協助救援。

因鄧男所在位置離橋面道路有約40公尺的落差，消防人員小心翼翼下降，在與鄧男接觸後，發現鄧男已無生命跡象、身體僵硬，遂利用繩索及軟式擔架固定後，協助將遺體從河谷吊掛拉起。

警方在鄧男的果園邊界發現岩石上有一處血跡，研判鄧男疑似因近日天雨路滑加上土石鬆動，失足後撞擊到頭部再滑落河谷裡。

檢警昨天相驗，研判鄧男疑似因修理果園邊界水管而不慎摔下40公尺深河谷，頭部有明顯挫傷，現場無任何打鬥情勢，死因為外傷性及失溫性休克。

家屬向檢警表示，鄧男於12日外出到農園工作，當晚就沒有返家，以為隔天會自行回家，卻沒想到再見到面時已經天人永隔，對死因沒有意見。

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