魁北克立法禁公務員穿戴宗教服飾 挨批歧視信仰自由

2019-03-29 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大魁北克省執政的未來聯盟黨28日向省議會提出一項爭議法案，內容為禁止公職人員在工作時穿戴具有宗教意義的服飾，引發外界批評法案是針對戴面紗或頭巾的穆斯林女性，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也表示，不敢相信一個自由民主的社會，會用立法的形式來歧視有宗教信仰的公民。

綜合媒體報導，加拿大魁北克省議會於28日將《第21號法案》排入立法議程，這項法案規定，包含教師、警察、法官、檢察官以及其他執行具權力職能的公務人員，未來在執勤時禁止配戴有明顯宗教象徵的服飾，像是伊斯蘭的蒙面紗巾、錫克教的包頭巾等

法案內容公開後，立刻遭到穆斯林和猶太社群的激烈抗議，包含加拿大穆斯林全國委員會和加拿大世界錫克教組織都發出聲明，對這項法案表示擔憂，在加拿大廣播公司的相關報導下方，也湧入近2000條留言反對這項法案。

一向主張宗教自由的加拿大總理杜魯道，當天也立刻對《第21號法案》提出質疑，還說他不敢相信一個自由民主的社會，會將歧視公民信仰自由的行為合法化。不過，魁北克省省長勒格（François Legault）回應時說，法案並未指涉任何群體，並聲稱這是魁北克朝向更世俗化社會發展的重要價值觀。

未來聯盟黨在去年的省議會選舉中主張反移民和世俗化社會，藉此拿下省議會125個席次中的74席，此時推出《第21號法案》除了是實踐選舉承諾，外界也懷疑是在與杜魯道唱反調，企圖影響10月的加拿大國會大選。

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