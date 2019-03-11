美國宗教自由大使喊話中國：應與達賴喇嘛對話

2019-03-11 11:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕首屆「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」今天在台北登場，美國國際宗教自由無任所大使布朗巴克致詞時提到維吾爾族、哈薩克族、藏傳佛教、基督教與法輪功都在中國被迫害，「都是因為中共！」。布朗巴克也說達賴喇嘛遭中國政府妖魔化，被迫流亡60年，美國將繼續支持達賴喇嘛領導，呼籲中國與達賴喇嘛對話。

台灣呼應美國全球宗教自由論壇，主辦為期兩天的「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」，今上午舉行開幕式。來自15國宗教代表、超過兩百人聚集台北，總統蔡英文、立法院長蘇嘉全、外交部政次徐斯儉、AIT處長酈英傑也出席致詞。布朗巴克大使在開幕式中發表專題演講，探討如何促進宗教自由。

布朗巴克說，不同宗教信仰有不同神學理論，但都肯定自由的重要性，保障信仰自由是最重要的任務和責任，盼未來在世界各地能舉辦類似會議，提倡宗教自由。布朗巴克也特別介紹國際宗教自由（IRF）圓桌董事長Gregory Mitchell給在場來自印太各國的宗教代表；IRF每周在華府定期聚會，連結政府和公民社會，盼雙管齊下推動宗教自由。

布朗巴克特別介紹幾位宗教壓迫倖存者，在介紹達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長達瓦才仁時，指出達賴喇嘛是全世界最重要宗教領袖之一，中國政府妖魔化達賴喇嘛，使達賴喇嘛被迫流亡60年，美國將繼續支持達賴喇嘛領導，呼籲中國恢復與達賴對話。

布朗巴克提及在越南、印尼、緬甸等地，宗教自由受到打壓的情形，美國也已經根據國際宗教自由法，正式將中國列入「特別關注國」，因中國嚴重侵害宗教自由。布朗巴克一一點出，在中國，有超過百萬的維吾爾族和哈薩克族被逮補拘禁 、西藏無法自由選擇宗教領袖、家庭教會被迫關閉、法輪功成員也遭到政府拘禁折磨，「都是因為中國共產黨」。

布朗巴克再次重述他前幾天在香港對中國的提問，「中國為什麼要害怕人民讀聖經？為什麼要害怕人民擁有信仰？」布朗巴克強調，政府應該保障人民宗教自由，這是人權基本元素，也與新聞自由、言論自由、集會自由等權利相關聯。

布朗巴克強調，美國希望透過整個政府的力量，推動宗教信仰自由。建議宗教代表藉此次論壇開啟對話，思考所需要的資源與重要議題，也鼓勵他們在社群媒體發聲，一同攜手合作促進宗教自由，促進人權和捍衛人的尊嚴，「盼宗教迫害的鐵幕倒下，讓人民能夠和平信仰所相信的，願神祝福各位！」。

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