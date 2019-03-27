奇聞共賞 中國官員：西藏人權「不僅好，而是非常好」

2019-03-27 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院今（27）日發表《偉大的跨越：西藏民主改革60年》白皮書，西藏自治區副主席羅布頓珠在記者會被問到西藏人權是否遭侵犯，他說，西藏人權狀況「不僅好，而是非常好」，西藏人的幸福感「不僅強，而是非常強」。

綜合外媒報導，今年是西藏抗暴60週年，美國國務院週二持續就西藏問題發表看法，稱西藏人民缺乏真正的自治，人權不斷惡化。數小時後，中方發表西藏政策白皮書，稱中國政府「為西藏開闢了光明的發展前景」，批西藏精神領袖達賴喇嘛「眷戀農奴制」。

白皮書把藏人所稱的「1959年中國血腥鎮壓西藏起義」稱作民主改革，並稱西藏在中共的領導下，廢除封建農奴制，人民實現了翻身解放，各項權利得到充分保障，列出西藏在經濟、教育和民生等領域的發展成就。

《美國之音》指出，白皮書沒有解釋中國政府如何讓西藏自治區享有自治，也沒有說明為何要限制外界進入西藏旅行。

在發表白皮書的記者會上，有香港記者提問西藏是否存有侵犯人權的情況，本身是藏人的自治區副主席羅布頓珠表示，西藏的人權情況「非常好」，廣大人民群眾對人權保障方面的幸福感「特別強」。

羅布頓珠稱，現在的藏人成為了國家和社會的主人，並為此感到自豪，「我們能夠在中國共產黨的領導下，生活在社會主義大家庭裡，感到非常喜悅」。

他說，達賴集團在境外建立的流亡政府是非法、無效的，「我們現在在中國共產黨的領導下，在社會主義的大家庭裡生活很溫暖，我們完全有掌握自己命運的權利」。

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