達賴喇嘛流亡逾一甲子 藏人抗中漸被國際遺忘

2019-03-19 13:41

〔即時新聞／綜合報導〕西藏精神領袖，第14世達賴喇嘛流亡印度已逾一甲子，外媒分析指出，中國多年來在西藏地區的鐵腕統治，已完全消滅有組織的境內反抗勢力，而達賴喇嘛雖仍在國際保有崇高的個人聲望，但過去曾對流亡藏人表達支持及同情態度的各國領袖與政府已逐漸緘默。

《德國之聲》報導，達賴喇嘛1959年出走印度，建立西藏流亡政府，多年來廣受西方多國支持及同情，並獲得諾貝爾和平獎肯定，是流亡藏人最高領袖。然而，隨著中國勢力逐漸坐大，各國領袖為了避免惹惱北京，逐漸停止對達賴喇嘛發出會晤邀請，而達賴本身亦逐漸減少在國際間的活動。

《德國之聲》進一步指出，從2009年以來，至少有150名藏人點火自焚，以抗議北京當局，其中多人因傷勢過重死亡，然而，自焚行為發生的頻率也在近年逐漸下降，凸顯當局鐵腕政策奏效，可說已完全掌控西藏地區社會安定。

對此，英國智庫學者希爾（Nathan Hill）直言，對中國政府而言，西藏地區的命運仍掌握在當局手中，地區以外的藏人對西藏的命運不太重要，其中也包括達賴喇嘛。希爾表示，即便依舊擁有重大影響力，達賴喇嘛勢必得面對日益冷淡的國際社會，這將導致流亡藏人落入漫長且不利的處境。

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