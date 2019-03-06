限制入藏的理由 西藏黨委書記：外國人無法適應高海拔

2019-03-06 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府嚴格限制外國人進入西藏，西藏自治區黨委書記吳英傑今日在北京給出匪夷所思的理由，他說，外國人無法適應西藏的高海拔地區，所以中國需要限制入藏。他還表示，藏人感謝中共帶來「幸福生活」。

綜合外媒報導，中國政府稱其在1950年「和平解放」後進入西藏，但1959年西藏卻爆發大規模抗暴行動，中共武力鎮壓，諾貝爾和平獎得主、西藏精神領袖達賴喇嘛因此流亡海外，持續為藏人發聲。目前中國仍有許多藏人非常尊崇達賴喇嘛。

但在中國人大開會期間，吳英傑在西藏人大代表團開放期間接受採訪時說，達賴喇嘛在西藏並不受歡迎。他表示，自達賴喇嘛叛逃後，沒有為西藏辦過一件好事，奇怪仍獲國際勢力支持，但西藏民眾心中有數，感謝共產黨為他們帶來的「幸福生活」。

另外，中國嚴格限制外國人入藏，為迫使中國開放該地區，美國總統川普去年12月簽署了《西藏旅行對等法》，限制外國人自由前往西藏的中國官員將被禁止獲得美國簽證。

吳英傑說，許多美國人訪問西藏，特別是老年人，但有一些外國遊客在高海拔地區「發生不幸事故」，在考慮了特殊的地理和氣候條件後，「我們對依法進入西藏的外國人採取了一系列的規定，這不僅適用於美國人，其他外國人也必須完成這些程序」。

西藏的主要城市拉薩海拔約3650公尺，不少到訪的人會因其高度而出現高原反應。

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