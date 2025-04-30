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    五一勞工遊行明天登場 警方公布交管措施

    警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    2025/04/30 09:36

    〔記者王冠仁／台北報導〕由勞工團體組成的「五一行動聯盟」，即將在明天5月1日勞工節舉辦「五一勞工『反霸凌、要保障』大遊行」。對此，警方因應此次遊行，也在今天宣布明天將舉行交通管制，呼籲民眾行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並遵守員警、義交指揮疏導。

    「五一行動聯盟」此次舉辦遊行共提出7大訴求，分別為「反霸凌，要保障」、「降低工時，還我國假、增加特休、落實休息」、「反老年貧窮，要退休保障」、「抗通膨，要加薪」、「反對差別待遇，完整勞動三權，強化勞資協商」、「醫護教保補人力，勞權專業都保障」、「公正轉型要推動，要有勞工一起來」。

    中正一分局表示，此次活動申准時間為5月1日10時至18時，為維護活動交通秩序與安全，本次集會地點及遊行路線將進行交管。

    一、集會地點：

    5月1日10時起，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

    二、遊行路線（13時30分出發）：

    凱達格蘭大道（集合後出發）→（右轉）公園路→（右轉）青島西路→（右轉）中山南路西側慢車道→（右轉）凱達格蘭大道（集會後解散）。

    此外，為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、公園路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。

    中正第一分局指出，將彈性管制集會現場及遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；本次集會活動管制措施將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛。

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