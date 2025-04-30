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    今高溫明轉陰雨 下週鋒面連續接力天氣不穩定

    今晴朗炎熱，明鋒面從北方海面掠過，中部以北轉多雲到陰，有局部短暫陣雨發生。（資料照）

    今晴朗炎熱，明鋒面從北方海面掠過，中部以北轉多雲到陰，有局部短暫陣雨發生。（資料照）

    2025/04/30 09:54

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（30日）台灣附近的東北季風減弱，環境風向轉受高壓迴流影響，由偏東風逐漸轉為東南風，預估西半部地區白天高溫都會來到30度以上，局部內陸或南部地區會再更高一些；明（5月1日）鋒面從北方海面掠過，中部以北轉多雲到陰，有局部短暫陣雨發生，預估下週起將有鋒面頻繁在台灣附近活動，天氣不穩。

    天氣風險分析師歐宗學指出，今西半部地區白天高溫將來到30度以上，局部內陸或南部地區會再更高一些，東半部也可達27-28度，配合晴朗天氣、紫外線偏強，民眾要注意防曬準備，戶外長時間活動也要適時休息補充水分，以免中暑。

    明天北方海面有鋒面系統活動，預估只會偏北通過，沒有明顯的直接影響，但仍會有雲系從西方移入帶來水氣增多，預估中北部、東半部地區都會轉為多雲或陰天，並且有局部短暫陣雨，預估雨勢不大。南部地區受影響相對較小，仍可維持多雲到晴天氣，午後時段在山區附近才有些零星短暫陣雨機會，白天高溫會稍微降低，早晚低溫則會提高，整體日夜溫差將會縮小。

    週五（2日）鋒面就會快速遠離，水氣再度減少，在東北轉偏東風環境中，東半部地區及午後各地山區有局部短暫陣雨機會，南部山區的雨勢可能會比較明顯一些。週六（3日）逐漸轉為南風環境，水氣將再次增多，預估仍是午後陣雨天氣，但降雨範圍可能會擴及中南部及東半部的平地區域，也會開始有較旺盛的對流雲系發展帶來雷雨機會，要留意下午時段的天氣變化狀況。週日（4日）再度有鋒面通過台灣附近，不過結構並不強，預估各地有局部短暫陣雨機會，仍是在午後時段仰賴熱力作用幫助之下，才會有比較明顯的對流雲系發展帶來雨勢。

    歐宗學指出，預估下週會頻繁有鋒面系統在台灣附近發展活動，整體天氣狀態較不穩定，天氣時晴時雨、也可能會有瞬間強降雨，提醒民眾即將進入梅雨季節，雖然暫時還沒有典型的梅雨鋒面影響，但仍可先檢視並整理周遭環境的排水設施，清除阻礙排水的物品，以免大雨來臨時造成積淹水問題。

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