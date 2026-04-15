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    神鬼中士！高雄後指部主計「1人分飾4角」14分鐘搬走國庫60萬

    2026/04/15 09:39 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄後指部邱姓中士「一人分飾四角」，14分鐘搬走國庫60萬元。（翻攝google地圖）

    高雄後指部邱姓中士「一人分飾四角」，14分鐘搬走國庫60萬元。（翻攝google地圖）

    高雄市後備指揮部邱姓中士動員士（已退伍）因投資失利欠下巨債，竟趁主計主任不注意，大膽竊取單位的金融卡，並在短短14分鐘內，靠著掌握長官和同事的帳號密碼，一人突破四層網銀控管機制，挪走60萬元公帑去炒期貨，被檢方依貪污罪起訴。

    檢方指出，邱姓中士（26歲）去年1月至9月支援主計工作期間，具備核銷、登打傳票及代理出納等權限。同年9月4日，他趁隙竊取主計胡姓主任保管的金融卡，隨後在短短14分鐘內，連續登入出納、審核、核定及放行等四個系統 。

    邱男利用掌握的 同事與長官帳號密碼，無視「各層負責人員不得為同一人」之規定，偽造各級核准紀錄，將60萬元公帑匯入邱姓友人的郵局帳戶，隨後再轉入兩人共同管理的期貨帳戶進行投資，直到出納人員返回辦公室查無對應傳票，全案才東窗事發。

    高雄地檢署偵查時，邱男一開始否認犯行，辯稱「系統卡頓、操作錯誤」，眼見瞞不住，又改口說是為了「救助想自殺的女性友人」，但檢察官翻開對話紀錄，發現邱男曾要求友人：「先給我撐過這個時間。」

    檢方認為，邱男雖已經吐回60萬元贓款，但其行為已嚴重踐踏公職紀律，今依違反《貪污治罪條例》「利用職務上之機會詐取財物罪」、刑法竊盜及偽造準私文書等罪嫌提起公訴，並建請法院審酌其狡辯態度，量處適當刑度。

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