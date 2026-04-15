驚人畫面曝光！以色列軍警攔下垃圾車 打開壓縮艙竟塞滿人……

一段垃圾車內擠滿巴勒斯坦人試圖潛入以色列境內的影片在網上瘋傳。（圖翻攝自X）

中東情勢加劇之際，一段垃圾車內擠滿巴勒斯坦人試圖潛入以色列境內的影片在網上瘋傳，引發熱議。

去年10月以色列與哈瑪斯達成停火協議，加上以色列當前重心放在針對伊朗和北方黎巴嫩的真主黨，加薩走廊局勢大幅降溫。可即便如此，加薩還是會零星傳出違反停火事件，局部區域的清剿與報復性空襲偶爾仍會發生。

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值此之際，以色列警方和安全部隊近日在一處檢查站查獲一起令人震驚的偷渡行動。事發於色列與約旦河西岸交界地的5號公路（Route 5），警方執行例行檢查時攔下一輛垃圾車，外觀並無異樣，怎料要求打開壓縮艙後，映入眼簾的一幕讓所有人震驚不已，後車斗塞滿了人，估計超過60人，所有人在狹窄的空間彼此緊貼、層層堆疊，有一些人因為缺氧而失去意識。

以色列警方和軍方表示，這些人為「非法入境者」，原本打算前往包括特拉維夫（Tel Aviv）、內坦亞（Netanya）及里雄萊錫安（Rishon Lezion）等城市工作。負責載運他們的司機為來自卡法爾卡西姆（Kafr Qassem）的30多歲男子，已被逮捕並接受調查。警方指出，他不僅涉嫌非法運送人員，也未持有駕駛垃圾車的合法駕照。

這起事件凸顯加薩地區日益惡化的經濟與人道危機，在以色列和哈瑪斯爆發全面衝突之前，以色列境內許多建設仰賴巴勒斯坦勞工，但自2023年10月7日衝突升高後，以色列幾乎全面撤銷巴勒斯坦人的工作許可，導致數十萬人失去收入來源，被迫滯留家中。

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