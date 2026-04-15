抓到了！持辣椒水狂噴猴硐5貓 27歲男供稱心情不好隨機犯案

李男持辣椒水隨機找尋貓犯案過程，警方透過鷹眼循線緝獲他到案。（警方提供）

新北市瑞芳區知名觀光景點「猴硐貓村」10日驚傳有5隻貓遭人持辣椒水攻擊受傷。新北市瑞芳警分局獲報後透過鷹眼小組過濾監視器畫面，昨天逮到涉案的李男，竟是因為心情不好才隨機犯案；警訊後，將李男依涉犯動物保護法移送基隆地檢署偵辦。

這起虐貓事件，發生於10日下午4點至5點間，猴硐廣場及貓公所後門周邊有工作人員突聞到空氣中散發刺鼻氣味，循著氣味發現有5隻貓咪表現極度不適反應，並不時抓揉臉部，與緊閉眼睛；經新北市動物防疫保護處駐點獸醫，使用大量生理食鹽水為受害貓咪沖洗眼部，減緩化學刺激造成的傷害，所幸受傷貓咪均能正常飲食。

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由於猴硐地區為國際知名景點，假日遊客人潮眾多，搜證難度極高。瑞芳警分局表示，案發後警方立即派員訪查周邊店家並調閱大量監視畫面。雖然現場人車往來頻繁導致線索散亂，但在「鷹眼小組」鍥而不捨地抽絲剝繭下，最終鎖定27歲李姓男子涉有重嫌。

警方昨天將他帶回偵訊，李坦承以辣椒水攻擊貓咪，辣椒水是百貨商行購買，案發當天因為心情不好，才持辣椒水朝貓的臉部噴灑；警方訊後，將李男依涉犯「動物保護法」移送法辦。

瑞芳警分局表示，對於各類違法案件，警方均秉持依法偵辦立場，依據事證積極查處，務求還原事實、依法究辦，並呼籲民眾尊重生命、愛護動物，若發現疑似不法情事，請即時通報相關單位，共同維護友善安全的生活環境。

李男持辣椒水隨機找尋貓犯案過程，警方透過鷹眼循線緝獲他到案。（記者林嘉東翻攝）

李男持辣椒水噴灑貓咪，被附近監視器拍到。（記者林嘉東翻攝）

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