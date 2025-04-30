FBI證實動用測謊儀抓內鬼 配合川普政府嚴打洩密

美國國家情報總監加巴德（右）與FBI局長帕特爾（左），兩人近期皆對內部洩密採取強硬立場。（美聯社資料照）

2025/04/30 09:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）證實，已開始在內部調查中使用測謊儀（polygraph tests），以協助揪出向媒體洩漏敏感資訊的來源。此舉正值川普政府自今年一月重返執政以來，加強打擊資訊外洩的行動。

FBI公共事務辦公室28日向《路透》發布聲明表示：「我們可以證實，FBI已開始執行測謊，以辨識局內資訊外洩的來源。」此前，《華盛頓郵報》率先報導了FBI使用測謊儀的消息。

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川普政府上任後，便展現出對付向新聞界洩密者的強硬姿態。美國司法部上週才剛放寬規定，讓負責調查洩密案的檢察官更容易向記者發出傳票，要求提供紀錄和證詞。

與此同時，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也對在五角大廈洩密調查期間遭解僱的前高級顧問發出警告，稱一旦內部調查完成，相關證據將移交司法部，不排除起訴可能。值得注意的是，赫格塞斯先前要求展開洩密調查的備忘錄中，就已提及可能使用測謊儀。

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）也在今年三月承諾將「積極追查近期的洩密者」，追究其未經授權披露資訊的責任。上週，加巴德更透露已將兩起情報界的洩密案件移交司法部處理，並表示第三起刑事移送案也即將進行。她強調願意與司法部及FBI合作，「調查、解僱並起訴」這些被她稱為「罪犯」的洩密者。

FBI此番公開證實動用測謊儀，顯示川普政府打擊內部洩密的行動正從國防部、情報界延伸至主要的執法機構，力圖全面遏止未經授權的資訊外流。

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