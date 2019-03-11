西藏抗暴60週年》中國屠殺藏人 「盼台引為借鏡」

2019-03-11

中國民運人士：和平協議無法帶來真正和平

〔記者蕭玗欣、編譯孫宇青／綜合報導〕西藏人民在一九五九年反抗中國統治的「抗暴起義」行動，十日屆滿六十週年。在台西藏人福利協會、台灣自由圖博學聯等數十個團體昨舉行西藏抗暴日六十週年大遊行，包括中國民運人士吾爾開希、民進黨秘書長羅文嘉、時代力量立委林昶佐都表示，六十年前中國破壞與西藏的和平協議，上百萬藏人遭屠殺，不少藏人流亡海外，盼台灣人民以西藏為借鏡，和平協議並無法帶來真正和平。

國民黨主席吳敦義日前拋出，若國民黨重新執政，政府有權與中國洽簽和平協議。但事實上，中國政府在一九五一年強迫西藏簽訂十七條和平協議，之後卻加強對西藏的控制，有計畫地摧毀當地宗教、民族和文化。一九五九年三月十日，西藏首府拉薩爆發大規模抗暴起義，但在人民解放軍攻勢下，達賴與藏人官員被迫流亡印度。

代表西藏獨立的「雪山獅子旗」近期在世界各地飄揚；流亡藏人聚集在西藏流亡政府所在的印度北部山城達蘭薩拉，西藏流亡政府透露，參與賓客包括來自十個國家的議員。

「德國之聲」中文網指出，德國「西藏動議組織」不畏中國施壓，十日照例在數百個城鎮公開升起雪獅旗。「國際聲援西藏運動」（ＩＣＴ）及歐洲藏人組織，也在歐盟總部比利時布魯塞爾發動示威。

國際組織聲援西藏

台灣也有多個團體舉辦遊行，西藏台灣人權連線理事長札西慈仁表示，目前還有很多藏人只因為講自己的語言、信奉自己的宗教而被判刑、入監，被迫流亡海外，西藏人最終的目標就是回到西藏，但要的是原來、單純的西藏、可以講自己的語言、有達賴喇嘛的西藏。

羅文嘉表示，六十年前的三月十日，中國共產黨撕毀了與西藏簽署的和平協議，把軍隊開進西藏，屠殺一百廿萬西藏人民，摧毀六千座西藏寺廟，這是活生生的血汗歷史，這個歷史不能被忘記。

羅文嘉接著點名吳敦義、前立法院長王金平、前新北市長朱立倫及高雄市長韓國瑜等人，還想要與中共這個極權政府談和平協議，難道從六十年前西藏活生生、血淋淋的例子還得不到教訓嗎？

中國民運人士吾爾開希表示，他希望在西藏抗暴六十週年的特別場合提醒台灣人民，中國政府是個完全不可信任的政府，過去六十年在中國國力並不強盛的時候，都可以摧毀和西藏簽署的和平協議，台灣和中國簽署的和平協議在沒有國際社會的監督下，怎麼可能得到台灣人的信任，提出這種主張的政黨和政治人物根本愚蠢至極。林昶佐也說，西藏是第一個被中共用謊言侵襲、凌虐的例子，但台灣仍有一群人要和中共簽和平協議。

中國政府則持續利用各種宣傳工具，試圖抹黑藏人精神領袖達賴喇嘛，也漂白其對西藏的殘酷行徑。

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