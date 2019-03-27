外媒問西藏獨立公投 中國跳腳：自古以來是不可分割的一部分

2019-03-27 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院新聞辦公室今（27日）發表《偉大的跨越：西藏民主改革60年》白皮書，展現所謂的西藏「新面貌」，有外媒不給面子，直接發問為何不允許西藏進行獨立公投，令西藏自治區黨委常委跳腳，大喊「西藏自古以來是中國不可分割的一部分」。

綜合中國媒體報導，中國國務院新聞辦公室發表西藏白皮書，稱目前西藏人民生活非常愉快，不過在發布會上有外媒直踩中國痛處，直接發問「為什麼不允許西藏老百姓自己決定自己的未來，在西藏進行獨立公投？」令西藏自治區黨委常委、自治區常務副主席羅布頓珠跳腳，疾呼沒有西藏獨立這回事。

羅布頓珠聲稱，西藏自古以來是中國重要的組成部分，是「不可分割的一部分」，所謂的藏獨，是過去帝國主義一手炮製出來的產物，強調「世界上沒有任何一個國家承認過西藏獨立」，痛斥達賴的「流亡政府」是非法、無效的。

另外《法新社》記者表示，自己2016年去西藏的時候，發現西藏居民不能自由辦理護照，羅布頓珠也矢口否認，監稱西藏居民出入境自由，沒有限制。

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