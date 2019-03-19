達賴預言「轉世」將出現在印度 中國嗆歸國家法律管

2019-03-19 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕西藏流亡精神領袖、第14世達賴喇嘛週一表示，在他圓寂之後，他的「轉世靈童（呼畢勒罕）」可能會在印度被找到，他強調，任何由中國政府所指定的繼任者都不會受到尊重。對此，中國外交部強硬回應，達賴轉世應遵守國家法律。

達賴喇嘛接受《路透》專訪時指出，考慮到他圓寂後可能發生的事，未來北京會試圖強加一位「繼任者」給西藏佛教徒，達賴喇嘛說：「中國認為達賴喇嘛的轉世非常重要，他們比我還關心下一任達賴喇嘛。」，他認為未來達賴喇嘛恐鬧雙胞，一個來自這裡（印度），另一個則是由中國人挑選出來的，不過「那就沒有人會相信，也沒有人會尊重。」

對此，中國外交部發言人耿爽今（19日）回應時說，聲稱包括達賴喇嘛在內的活佛轉世都要遵守中國的法律、法規，遵循宗教的儀軌和歷史定制。

藏傳佛教特有的「活佛轉世」繼承制度，一般是由格魯派（黃教）尋訪者透過宗教儀式認證「轉世靈童」，靈童接受宗教訓練後，可繼承原有的活佛頭銜與一切宗教和政治上的權利義務。達賴喇嘛過去也曾多次強調，轉世繼承制度是宗教事務，任何政治權威都無權干涉。

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