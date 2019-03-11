美大使批強國侵宗教自由 中方駁：各族依法享信仰自由！

2019-03-11 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Samuel Brownback）10日至13日來台訪問，今天（11）在「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」上直指中國侵害宗教自由，而繁榮的台灣則充分體現宗教自由社會的樣貌，可謂普世範例；中國外交部對此回應，中國各族人民依法享有充分宗教信仰自由，要求美方停止編造行為，利用宗教問題干涉他國內政。

綜合媒體報導，布朗貝克8日在香港發表演說，直指中國是打不贏宗教和信仰的，今天在台北的「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」上演講，表示美國已把中國列入特別關注國，因為中國在宗教自由方面有重大侵害，並稱讚台灣宗教自由風氣，應作為普世典範。總統蔡英文也出席這場對話，致詞時表示，台灣深刻了解權利被剝奪的感受，所以會和被壓迫的人們站在一起，希望這場論壇成為區域、全球的宗教自由燈塔。

中國外交部發言人陸慷回應，堅稱中國各族人民依法享有充分的宗教信仰自由，中方一貫堅決反對美方編造或利用宗教干涉他國內政，並強調，新疆培訓中心是預防性反恐和去極端化措施，不是美國對外渲染的「再教育營」。

陸慷說，已就此向美方提出嚴正交涉，另外也針對布朗貝克訪台一事重申，「中方堅決反對美方與台灣進行任何形式的官方往來。」

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