新住民清明拜得超澎湃！烤鴨烤乳豬必備 「釋迦」祭祖還有這寓意

越南華僑的廣東烤鴨，清明祭祖不可少。（民眾提供）

2025/04/04 19:12

〔記者劉人瑋／台東報導〕清明祭祖祭品有講究，台灣人不能拜釋迦、芭樂、香蕉、梨子，但東南亞百無禁忌，喜歡什麼都能拜，更誇張的是，廣東移民也把好手藝帶到越南，三牲不夠還要加上烤乳豬和必備的烤鴨。新住民說，沒有烤鴨就「沒有拜拜的氣氛」。

台東市中正路底「南洋柑仔店」在文化部經費補助支持下由台東縣外配協會會開設，週三到週六下午營業，販售多元南洋風味料理，包括越式椰香蜂巢糕、木薯糰。適逢清明節，近來販售的甜品也能成為東南亞祭祖供品，他們的供品多以甜食為主，雖有祭祖，但沒有清明節。

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協會榮譽理事長、台東大學副教授傅濟功說，緬懷先祖人皆有之，但「清明」2字僅華人有，越南華裔多是廣東後代，印尼華僑全為客家人，因此他們也過清明節，其餘如泰國在8月祭祖，越南在過農曆年十二月二十五日祭祖。

「南洋柑仔店」每日菜色不同，日前曾售出「螃蟹雞肉粥」，出自新住民賴金女、陳玉珠等人的巧手，傅濟功說，這道菜根本就是廣東料理，光從菜色就可看見文化傳承。賴金女說，拜拜就是要三牲和烤乳豬，特別是廣東烤鴨最是重要，「至於水果，隨便拜啦！喜歡吃什麼就拜，沒有禁忌，有烤鴨就對味」。

東南亞祭拜以甜食為主，水果百無禁忌，釋迦也端上桌，但越南釋迦更具口感，卻不如台東釋迦甜，只是在祭祖時也含著「求財」寓意，往往也拜水梨、橘子、鳳梨等求「旺」與發財水果，與台灣完全相反。

比較特別的是，越人會燒「美金」與紙紮人偶。陳玉珠說，考量越南盾幣值大家都燒美金造型金紙，也都會燒紙紮人與紙衣、鞋、化妝品等物供祖先使用，金紙燒得比台灣少太多，但肯定都要辦得風光。一般越人信奉佛教者雖無清明節，祭祖在農曆年則多以鮮花素果無三牲，甜品則是準備不少。

倒是泰國的施宋邁說，泰國祭祖則在8月如「鬼月」，在街上路面放置甜粽裹以香蕉葉，她說，「泰國鬼片描述的不是真的，請大家不要擔心」，倒是祭祖方面與台灣越來越像，近來少燒金紙，自己曾告知先生「以後燒張信用卡給你，要什麼自己刷卡」。雖然只是開玩笑，但是暗示要對妻小體貼一點，足具智慧。

清明不能拜的香蕉，在越南根本不是禁忌，金紙中還有「美金」被認為深得祖先開心。（民眾提供）

「南洋柑仔店」擺滿各國新住民美食。（記者劉人瑋攝）

何氏金慧製作蜂巢餅、桌上的空心餅。（記者劉人瑋攝）

何氏金慧製作蜂巢餅、桌上的空心餅，處處充滿香味。（記者劉人瑋攝）

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