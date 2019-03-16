籲台灣勿輕信中國！達瓦才仁：應吸取西藏和香港的教訓

2019-03-16 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕今年是西藏精神領袖達賴喇嘛流亡印度60週年，達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長、藏人行政中央駐台灣代表達瓦才仁昨日接受外媒專訪時呼籲，台灣應吸取西藏和香港的教訓，千萬不要輕信中國共產黨的承諾。

達瓦才仁接受《自由亞洲電台》訪問時指出，1951年，西藏被迫與中國簽訂「十七條和平協議」，本來以為中國會遵守協議，使西藏的宗教、文化、民族受到保障，結果西藏受騙上當，發現中國「對異民族就是要把它殖民地化，就是要消滅西藏的宗教、文化」，西藏為此吸取了相當慘痛的教訓。

如今外界普遍認為，中國正在破壞對香港實施的「一國兩制」，但達瓦才仁說，北京對香港的做法和對西藏不同，香港的自治應能延續比較長，「唯一的原因不是中國的忍耐，而是香港具有金融上的地位，以及對台灣的示範作用」。

達瓦才仁進一步說，香港現在對中國的反抗越來越明顯，是因為香港發現中國的手伸得太長，而中國擔心香港的反抗會威脅到共產黨政權，於是才開始破壞「一國兩制」，但他認為，中國對香港一國兩制的破壞應該會有限度，中國可能使香港的人權、宗教自由、政治權利受限，但在金融等其他對中國有利的領域，多少會予以保留。

提及台灣，達瓦才仁則警告，「台灣最大的問題是即使跟中國談成很好的條件，你也沒辦法確定他會遵守」，他呼籲台灣可以從西藏、香港的經歷中汲取很多教訓，此外，台灣是國際社會的一員，可以從中得到支持和資源，「台灣要設法去獲得保證，就像川普跟中國達成的協議，一定要得到執行、且要強制性地執行」。

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