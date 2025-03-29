緬甸強震災情慘重 「KK園區」現況曝光

緬甸強震導致泰國、緬甸兩地多處大樓倒塌。（歐新社）

2025/03/29 10:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日發生芮氏規模7.7強震，泰國、緬甸都有嚴重的災情傳出。有些網友好奇KK園區的現況，對此在台灣的泰語老師指出「當地人也是受害者」，因為緬甸國內情勢動盪不安，好不容易移到泰國謀生，但他們很多人自己在泰國遇難時，還要擔心在緬甸的家人失聯。

台灣泰語老師在臉書粉專《泰國冰塊 Ice Laoshi》PO文表示，震央在泰國西邊的緬甸，距離震央1000公里的曼谷都有感了，很難想像震央7.7-8.2度且震源深度才10公里的緬甸會多嚴重，可能因為大家比較熟悉曼谷，但目前急需國際援助的是緬甸人。以往不管緬甸發生多少次災難，高冷的緬軍政府都不會求援，也不太願意讓國際進去援助，但這次軍政府有開口向國際求援了，是因為這次災情真的很嚴重！

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泰語老師指出，這次地震震源地位於緬甸中部的曼德勒省，緬甸曼德勒省的中文別名叫做「瓦城」！聽到這名字很多台灣人應該更熟悉一點了。現在曼德勒或瓦城那邊除了伊洛瓦底江大橋還有曼德勒王城震垮外，很多寺廟和住宅大樓、房子也倒塌了。

泰語老師續指，聽到緬甸大家也許會關心到KK園區，雖然該園區位於緬甸，但KK園區不是緬甸人蓋的，也許是軍政府或地方民族政府默許某國的詐騙集團過去搞這些園區，但緬甸人他們也長年反抗自己的軍政府，所以當地人也是受害者。而且曼谷唯一倒塌的那棟工地樓，工地區接近400名工人幾乎都是緬甸人，約80人在裡面，目前部分人已獲救，有些人死亡，傷亡人數還不明確。

泰語老師直言，這些緬甸人因為近年自己國內動盪，好不容易移到泰國謀生，他們很多人自己在泰國遇難時還要擔心在緬甸的家人失聯。所以作為泰國人他希望大家也為緬甸人祈福一下。

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