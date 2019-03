打壓升級！河南孩子施打疫苗後癱瘓 家長爭取權益遭關押

2019-03-24 23:18

〔即時新聞/綜合報導〕中國河南省有家長因孩子施打問題疫苗致殘,前往北京討公道、爭取孩子權益,然而遭官方囚禁以封鎖消息,引起受害家長不滿。

根據《大紀元》24日報導,河南受害家長何方美的女兒於去年5月注射「百白破」(百日咳、白喉、破傷風)疫苗後全身癱瘓,雖向當地政府多次爭取賠償,卻遭一拖再拖。何方美和丈夫李新為爭取賠償和治療費用,只好到北京募捐、反映,然而被政府禁聲。他們在北京租房子暫時居住,中介公司在中國政府施壓下,要和何方美一家解除合約,並要求他們趕緊搬走,否則便將屋裡的東西銷毀。

李新表示,為了避免有更多家長受害,妻子成立「疫苗寶寶之家」奔相走告,不過屢遭當局打壓。兩會期間何方美和部分家長遭警方行政拘留,原本預計於21日放人,然而李新前去迎接時,卻遭對方告知當局依《尋釁滋事罪》將何方美送往看守所接受刑事拘留,然而李新此前從未收過任何書面通知。

李新嘆,自從妻子被關押後,政府就派人跟蹤他,寸步不離;他們只是想為孩子討回公道,就被政府打成「階級敵人」。有家長為此感到不滿,在網路上留言表示「為了孩子死都不怕,還怕你關了1個月、2個月」、「政府若不及時妥善處理,社會矛盾會越來越嚴重」、「當局只保證他們的權益,老百姓的生死他們會管嗎?」。

Vaccine victim mother #HeFangmei (#何方美) also criminally detained in Henan on March 20 for "#pickingquarrels"; He founded parents' network for victims of last year's fake vaccine scandal, "#疫苗宝宝之家" https://t.co/OgwySVDMQk