中國高官讚「疫苗世上最好」 網民：臉比城牆厚！

2019-02-25 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國爆發多起疫苗造假與過期的事件，像是今年1月江蘇省又爆出有2萬孩童接種過期的小兒麻痺疫苗，導致中國民眾對疫苗信心全失。不過，中國疾控中心主任高福今日卻強調：「中國的疫苗應該是世界上最好的疫苗之一。」他並呼籲中國人民不要因為出現問題就對國產疫苗失去信心。該言論隨即遭網民吐槽。

綜合媒體報導，身兼全國政協委員的高福今日在中國國家衛健委的例行發佈會上表示，不單只有中國民眾對疫苗有疑慮，其他發達國家的疫苗也有同樣的問題。

高福認為：「我們必須是問題導向，是甚麼問題就解決甚麼問題。」高福表示，這一系列的疫苗事件純粹是違法犯罪的問題，與其他犯罪沒有不同。他舉例說：「比如調包，在座的各位跟您去買東西，你買的是A，給你的是B，這種情況下跟疫苗本身沒有關係，跟民眾是否注射疫苗之間沒有關係。」

據《香港蘋果》報導，網民對高福的言論不置可否，有人表示「祝高福主任的子孫打國内疫苗都長命百歲 ​」，「疫苗出了那麼大的問題，放在別的國家，您這個官階的官員都要道歉辭職的，怎麼還好意思在這裏說胡話啊？！」「領導的意思，疫苗可以出問題。因為他把疫苗當商品？」「臉比城牆厚！」

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