全美最嚴墮胎法將誕生 胎兒「有心跳」就拿不得！

2019-03-20 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西西比州參議院於週二（19日）通過一項墮胎法案，嚴格規定婦女，除危及性命安全外，在測得心跳後就不得進行墮胎手術，該法案被稱為「心跳法」（Heartbeat Bill），不過遭人權團體撻伐侵害婦女權益。

綜合外媒報導，「心跳法」除了在危及孕婦生命安全外，被強暴等不願留住孩子者仍會礙於該法，無法墮胎，引起人權團體抗議，但密西西比州州長布萊恩（Phil Bryant）表示將會盡速簽署法案，使其成為法律。

《美聯社》報導，密西西比州參議院以34比15的票數通過「心跳法」，美國「生育權利中心」（Center for Reproductive Rights）律師史密斯（Elisabeth Smith）說：「據該法，絕大部分女性在得知自己懷孕前就被法令限制不得墮胎，且密西西比全州已有不少墮胎限制，且僅有一間合法墮胎診所，該法案無疑是侵害了婦女的權益。」

密西西比州唯一的墮胎診所向州長布萊恩喊話，要求州長否決該法案，否則將對密西西比州提起告訴，以保護該州所有婦女的權益。

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