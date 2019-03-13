看了會崩潰！ 印度山寨迪士尼令人不忍直視

2019-03-13 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕源自美國的迪士尼樂園通常帶給人歡樂與夢想，不少大朋友與小朋友都喜歡，但在印度坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）的清奈市（Chennai）卻有一座詭異的山寨迪士尼樂園，有網友前去朝聖後發現，園區內遊樂設施都破舊毀損，四處走動的米奇人偶，也看起來令人感到崩潰。

根據日本網站 《photrip-guide》報導，該山寨樂園是位於荒蕪海岸邊的「DIZZEE WORLD」，要從清奈市區搭乘公車2個小時才能抵達，園內從外面來看與一般遊樂園沒什麼不同，有「雲霄飛車、海盜船、咖啡杯、小火車」等基本遊樂設施，在進場前詢問售票口的工作人員裡面是否有米奇，工作人員回答：「米奇就在裡面。」

走入後才發現園內很多設施都已經破就損壞了，園內播放著印度音樂，牆壁與設施有些不明所以的山寨畫作，山寨的米奇人偶在園區內走動，還有充滿印度風情的歌舞表演，表演到一半音樂還突然停止，讓人非常傻眼。

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