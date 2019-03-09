太荒唐！ 印度國會議員拿鞋狂毆同黨議員

2019-03-09 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體近日流傳1部影片，印度2位議員在開會時爆發爭吵，其中1人氣不過，當場脫下1隻鞋子朝著對方頭部和臉部狂打，荒唐的過程也被旁人拍下，上傳至網路後引發網友們的熱議。

綜合外媒報導，印度人民黨的國會議員夏拉德（Sharad Tripathi）與同黨的北方邦議會議員拉克什，（Rakesh Singh Baghel ）在北方邦聖卡比爾納加爾縣（Sant Kabir Nagar district）的縣府內開會，夏拉德疑似不滿自己的名字沒被列入新修道路的名牌上，因而與拉克什發生口角，雖然其他人頻頻緩頰，但夏拉德仍爆氣拿起脫下的鞋子，朝著拉克什的頭上猛打。

一旁的與會人士趕緊上勸架並拉開雙方，不甘挨打的拉克什則推開勸架者，回敬夏拉德幾個巴掌，兩人再次被架開後仍不斷隔空互罵，事發後，兩人則不斷公開交火，與2人同黨的北方邦首席部長尤基（Yogi Adityanath）承諾將對2人採取嚴厲的懲處。

夏拉德以鞋子痛打拉克什。（圖擷自Prashant Srivastava 臉書）

拉克什則回敬了幾方巴掌。（圖擷自Prashant Srivastava 臉書）

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