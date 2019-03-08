漁民丟火藥嚇跑海獅 竟然還笑喀喀

2019-03-08 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體近日都在瘋傳1部影片，1位漁民拿著火藥，點火後便朝海中的海獅群扔，火藥在海上爆炸後，海獅們四處驚慌逃竄，而該漁民則是發出詭異的笑聲。

綜合外媒報導，1名網友在臉書公開社團「Pacific Balance Pinniped Society」po文表示，「只要向海獅群丟擲火藥，就能嚇跑牠們，以利捕捉鯡魚。」影片中可以看到該名漁夫艾倫（Allan Marsden）將熊炮（bear banger）點燃後丟到海上的海獅群中，數秒後熊炮爆炸，海獅群嚇得四處奔逃，艾倫則對此不斷喀喀笑。

影片引發網友們的激烈討論，有人指責艾倫為什麼要用這種方式驚擾海獅們，也有人支持艾倫的做法，認為他只是保護自己而已。加拿大卑詩省漁業海洋部知悉此事後，主動表示介入調查，將追查此事的相關人員與船隻。

艾倫則表示，他之前有發生過被海獅攻擊的經驗了，他做這件事情是出於自保，他寧願海獅沒有出現在那，這樣就可以安心捕魚了。

As someone who has had seal bombs thrown near me while diving （because I was in the way of a fishing boat that wanted to drop nets into the water）, I can identify with the pinnipeds in this video being harassed by a fisherman who thinks it's hilarious to throw explosives at them. pic.twitter.com/x54K1sx36L — Quad Finn （@Quad_Finn） March 7, 2019

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