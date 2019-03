漁民丟火藥嚇跑海獅 竟然還笑喀喀

2019-03-08 23:27

〔即時新聞/綜合報導〕社群媒體近日都在瘋傳1部影片,1位漁民拿著火藥,點火後便朝海中的海獅群扔,火藥在海上爆炸後,海獅們四處驚慌逃竄,而該漁民則是發出詭異的笑聲。

綜合外媒報導,1名網友在臉書公開社團「Pacific Balance Pinniped Society」po文表示,「只要向海獅群丟擲火藥,就能嚇跑牠們,以利捕捉鯡魚。」影片中可以看到該名漁夫艾倫(Allan Marsden)將熊炮(bear banger)點燃後丟到海上的海獅群中,數秒後熊炮爆炸,海獅群嚇得四處奔逃,艾倫則對此不斷喀喀笑。

影片引發網友們的激烈討論,有人指責艾倫為什麼要用這種方式驚擾海獅們,也有人支持艾倫的做法,認為他只是保護自己而已。加拿大卑詩省漁業海洋部知悉此事後,主動表示介入調查,將追查此事的相關人員與船隻。

艾倫則表示,他之前有發生過被海獅攻擊的經驗了,他做這件事情是出於自保,他寧願海獅沒有出現在那,這樣就可以安心捕魚了。

As someone who has had seal bombs thrown near me while diving (because I was in the way of a fishing boat that wanted to drop nets into the water), I can identify with the pinnipeds in this video being harassed by a fisherman who thinks it's hilarious to throw explosives at them. pic.twitter.com/x54K1sx36L