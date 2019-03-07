守護天使嗎？ 男子被人拍肩轉頭 竟然躲過死劫

2019-03-07 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕守護天使真的存在於現實嗎？土耳其1名雜貨店經理日前在店門口專心理貨時，有名黑衣男子經過他身邊並輕拍肩膀，正當他轉頭尋找是誰拍他時，1輛貨車的鐵柵欄從貨車上甩出迎面而來，讓他因此能夠及時閃避，躲過死劫。

根據土耳其媒體《milliyet》報導，該名雜貨店經理是40歲的塞爾達（Serdar Binici'yi），根據監視器畫面，可以看到1名黑衣男子從遠方緩緩走來，等他快經過門口時塞爾達剛好從門口走出準備理貨，這時黑衣男子拍了一下他肩膀，正當塞爾達轉頭看是誰拍他時，他注意到1輛白色貨車朝他行駛而來，而車後的鐵柵欄也甩了出來，他趕緊閃避躲過一劫。

而塞爾達事後接受訪問時表示，當他成功閃過鐵柵欄後驚魂未定，等到回神時想尋找剛剛的救命恩人時，黑衣男子已經不見蹤影，這時貨車司機趕緊下車向他道歉，並把鐵柵欄收回車後。

該影片被分享至reddit論壇後引起網友熱議，許多人覺得黑衣男子是時空旅人，也有人覺得塞爾達遇到了自己的守護天使，不論黑衣男子的真實身分是什麼，他都是塞爾達的救命恩人。

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