男子在家遭槍擊沒受傷 竟是「電競螢幕」替他擋下子彈！

玩家住處留下怵目驚心的彈孔。（擷取自「Eric Gan 顏」推特）

2019-03-05 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕一名美國玩家在自己的住處遭到不明人士槍擊，子彈穿過牆壁進入室內後，卻被他的「電競螢幕」擋下，不但該玩家沒有受傷，螢幕也仍可正常運作，甚至還接到該螢幕製造商來信，表示願意送他一個新的螢幕。

一名住在美國加州的玩家「Eric Gan 顏」，在昨日美國時間凌晨時發文，表示自己與朋友的住處遭到隨機槍擊，家中留下5處怵目驚心的彈孔，其中一發則是剛好打在了他的電競曲面螢幕上，而他和朋友則是幸運地沒有受傷。警方推測，應該是附近一場派對發生衝突，才會造成槍擊事件。

事後該玩家也在推特發文，表示「住處剛剛遭受隨機槍擊，我的螢幕遭到射擊，不過擋住了子彈，並且仍可運作」，文章一發出，也立刻引起大量網友熱議，同時也引起該螢幕廠商經理的關注，親自撰寫Email，表示願意送給該玩家一個全新的螢幕。

House just got shot by random stranger from the street. Msi monitor got hit and blocked the bullet and still functioning. What a day.. shout out to @msiUSA @msitweets pic.twitter.com/IhwVH2BO0O — Eric Gan 颜 （@ericgan98） March 4, 2019

事後該玩家也在推特發文，表示「住處剛剛遭受隨機槍擊，我的螢幕遭到射擊，不過擋住了子彈，並且仍可運作」。（擷取自「Eric Gan 顏」推特）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/