男子在家遭槍擊沒受傷 竟是「電競螢幕」替他擋下子彈！

2019-03-05 22:18

〔即時新聞/綜合報導〕一名美國玩家在自己的住處遭到不明人士槍擊,子彈穿過牆壁進入室內後,卻被他的「電競螢幕」擋下,不但該玩家沒有受傷,螢幕也仍可正常運作,甚至還接到該螢幕製造商來信,表示願意送他一個新的螢幕。

一名住在美國加州的玩家「Eric Gan 顏」,在昨日美國時間凌晨時發文,表示自己與朋友的住處遭到隨機槍擊,家中留下5處怵目驚心的彈孔,其中一發則是剛好打在了他的電競曲面螢幕上,而他和朋友則是幸運地沒有受傷。警方推測,應該是附近一場派對發生衝突,才會造成槍擊事件。

事後該玩家也在推特發文,表示「住處剛剛遭受隨機槍擊,我的螢幕遭到射擊,不過擋住了子彈,並且仍可運作」,文章一發出,也立刻引起大量網友熱議,同時也引起該螢幕廠商經理的關注,親自撰寫Email,表示願意送給該玩家一個全新的螢幕。

House just got shot by random stranger from the street. Msi monitor got hit and blocked the bullet and still functioning. What a day.. shout out to @msiUSA @msitweets pic.twitter.com/IhwVH2BO0O