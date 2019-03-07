堅持無套啪啪啪！ 地方媽媽一口氣生了10胎

2019-03-07 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕在現代許多人因為經濟壓力等種種因素，往往都選擇結婚後不生小孩，更有人乾脆不結婚，但英國《Channel 5》的介紹多產家庭的節目中，英國的歐拉芙琳（Sonya O'Loughlin）卻有不同的選擇，她堅持不使用保險套與避孕措施，也因此生下了10名子女。

綜合外媒報導，歐拉芙琳有10位子女，其中最大的已經19歲，最小的則是剛出生，歐拉芙琳符合英國多產媽媽的資格，因此每週可以獲得460英鎊（約台幣1萬8千元）的育兒稅減免，但她表示，這些錢都是用來填飽兒女的肚子，並用來買生活的必需品。

由於家中人口眾多，因此歐拉芙琳家中比一般家庭熱鬧雜亂，因此她必須建立許多規範以方便管理，像是放學後大家必須先上樓換乾淨的衣服，再開始寫作業，也因為餐具不夠，因此吃飯時間大家必須輪流吃飯。

歐拉芙琳的身體也因為分娩過多次，懷孕的健康風險也隨之增高，現在她患有高血壓，在分娩時也有大量出血的風險，之前曾在節目拍攝到一半時，歐拉芙琳因子宮內的男嬰沒有動靜而緊急送醫，而該名男嬰最後則平安出生。

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