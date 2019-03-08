險出現「中國和牛」！男走私日本和牛精卵被找到源頭

2019-03-08 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本和牛享譽國際，日本禁止精液及母牛活體出口！農林水產省近期內調查1名德島縣的牧農，他先前以數百萬日圓的代價，將和牛精卵賣給陌生男子，該名男子被中國海關查獲挾帶這批精卵試圖入境，全案還在深入追查中。

綜合外媒報導，中國海關在2018年發現1名日本大阪男子以「稻草狀容器」作為掩護，試圖將大批精子與卵子帶入境內，當場將他逮捕並將此事通報日方，農林水產省獲悉後轉交大阪府警方偵辦，循線找到人在四國的1名牧農，他在2月已向警方坦承該批精卵是出自他的牧場。

該名牧農表示，自己用數百萬日圓的代價，將「WAGYU」和牛的精子和卵子賣給一個他從未見過的男人，且雙方還是用電話聯繫交易，沒有按照必要的程序出售；農林水產省依照違反「家畜傳染病控制法」控告將和牛精卵偷渡到中國的男子，牧農正被進行深入調查。

日本2018年出口高達9068億日元（約台幣2524億元）的農產品，創歷史新高，接近政府設定的1兆日圓（約台幣2783億元）的目標。光出口牛肉就達247億日圓（約台幣68.7億元），比2017年增長29％，日方表示，「一旦和牛資源進入中國，將會被大量生產」。

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