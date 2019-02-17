走私疫區和牛34噸 海關官員護航近10年遭撤職

2019-02-17 00:09

〔記者吳政峰／台北報導〕門戶洞開，防疫失能！財政部關務署臺北關出口組唐姓秘書，被控利用職權幫助肉品業者「森之鄉」，長期走私口蹄疫疫區肉品侵台，數量高達34噸，經人檢舉後仍持續護航，終被查獲。案經公務員懲戒委員會審理，認為情節重大，判撤職並停任公職2年；刑事部分，高等法院去年更一審判刑10年6個月。

判決指出，唐男任職台北關稽查組負責查緝管制進口物品，當時日本被農委會列為口蹄疫疫區，依法不得進口牛肉，他竟收受「森之鄉」張姓負責人（判刑5月、緩刑3年確定）賄賂，從2000年起護航張男走私日本松阪牛肉來台，到了2006年才遭人檢舉，惟不了了之。

到了2008年，唐男又繼續替張男護航走私牛肉，內部人員看不下去，2009年向桃園地檢署檢舉，檢方蒐證後認為可信度不低，於桃園機場第二航廈將甫抵台的張男攔下，果然查扣未申報的和牛，進而搜索唐的住家及辦公室，查扣相關事證。

經查，唐男收賄共有三階段，第一階段是負責稽查組X光儀器檢查時，刻意選擇張男從日返台的班機查驗，忽視內含數十公斤的冷凍牛肉，放水長達5年，每次收取賄款6萬元。

第二階段為2005年起，航空公司開始限制旅客託運行李重量，不少地勤向唐抱怨張男的行李過重，兩人改以隨身手提行李走私牛肉，張下飛機後，於行李領取轉盤附近等唐男，再一同出關，執行檢查業務人員看有唐陪同，基於同事情誼便不會檢查張，但因此方式攜帶的肉品較少，賄款降為3萬元，直到2006年內部檢舉，唐才收手；第三階段是2008年到2009年間，兩人以相同手法走私和牛，賄款降至2.5萬元。

檢方認定，2000年6月9日起至2009年11月27日期間，唐男護航日本走私牛肉進口1133人次，總重計3萬4090公斤，金額高達1億3636萬元，收受賄款922萬5000元，不過更一審認定的賄款則減為277萬，判刑10年6個月、褫奪公權5年、沒收犯罪所得。

唐男雖否認犯罪，但公懲會根據檢、審的資料認定他確有護航事實，於刑事判決尚未確定前，依「公務員懲戒法」予以撤職。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/