向李總統看齊！雲林養牛場引進澳洲和牛生產台灣和牛

2頭具有血統證明書的澳洲和牛種公牛叫價逾百萬元。（張志名提供、記者廖淑玲翻攝）

2頭具有血統證明書的澳洲和牛種公牛叫價逾百萬元。（張志名提供、記者廖淑玲翻攝）

2019-02-22 17:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕向李總統看齊！為讓台灣人吃到與日本和牛一樣品質的台灣和牛，斗南芸彰牧場場長張志名偕同雲牛牧場負責人前往澳洲、耗資百萬餘元買了2頭具有血統證明書的澳洲和牛種公牛，回雲林進行和牛育種及純化，有信心2021年讓大家吃到雲林生產的「台灣和牛」。

張志名說，「和牛」是牛的一種品種，在日本一定要100％的血統並經過認證，才能稱為和牛；後來和牛種牛被送到澳洲、美國，到了澳洲具有5成和牛血統，就被稱為「澳洲和牛」，前總統李登輝也在花蓮「肥育」台灣和牛，希望提昇台灣肉牛品質。

鑑於和牛在台灣的市場產值相當大，飼養台灣牛的張志名日前到澳洲不惜耗費百萬元買回2頭澳洲和牛種公牛。

張志名說，這2頭澳洲和牛是用人工生殖技術培育，牛爸爸是1995年從日本到美國的純血和牛，牛媽媽是2006年生的純血和牛，為保持血統純正，經業者取出精卵進行人工生殖，再植入種母牛體內培育出的試管牛，引進來台後，將與原本台灣的安格斯牛進行商業化雜交。

張志名指出，經過第一次雜交，和牛血統會有50％，進行第二次雜交會達到75％，第三次就會達到87.5％，已經非常接近日本和牛的品質。

張志名以該2頭種公牛會在雲林這2個牧場進行和牛育種及純化並交換使用，以人工精液測試和牛的受胎率及換肉率，尤其此次到澳洲發現台灣牛肉絲毫不遜於澳洲牛肉，他非常有信心3年後生產出「台灣和牛」，創造台灣牛肉最高產值。

  • 斗南芸彰牧場的安格斯牛，將與澳洲和牛雜交進行和牛育種及純化。（記者廖淑玲攝）

    斗南芸彰牧場的安格斯牛，將與澳洲和牛雜交進行和牛育種及純化。（記者廖淑玲攝）

  • 斗南芸彰牧場場長張志名耗資百萬餘元買具有血統證明書的澳洲和牛種公牛。（張志名提供、記者廖淑玲翻攝）

    斗南芸彰牧場場長張志名耗資百萬餘元買具有血統證明書的澳洲和牛種公牛。（張志名提供、記者廖淑玲翻攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/