向李總統看齊！雲林養牛場引進澳洲和牛生產台灣和牛

2019-02-22 17:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕向李總統看齊！為讓台灣人吃到與日本和牛一樣品質的台灣和牛，斗南芸彰牧場場長張志名偕同雲牛牧場負責人前往澳洲、耗資百萬餘元買了2頭具有血統證明書的澳洲和牛種公牛，回雲林進行和牛育種及純化，有信心2021年讓大家吃到雲林生產的「台灣和牛」。

張志名說，「和牛」是牛的一種品種，在日本一定要100％的血統並經過認證，才能稱為和牛；後來和牛種牛被送到澳洲、美國，到了澳洲具有5成和牛血統，就被稱為「澳洲和牛」，前總統李登輝也在花蓮「肥育」台灣和牛，希望提昇台灣肉牛品質。

鑑於和牛在台灣的市場產值相當大，飼養台灣牛的張志名日前到澳洲不惜耗費百萬元買回2頭澳洲和牛種公牛。

張志名說，這2頭澳洲和牛是用人工生殖技術培育，牛爸爸是1995年從日本到美國的純血和牛，牛媽媽是2006年生的純血和牛，為保持血統純正，經業者取出精卵進行人工生殖，再植入種母牛體內培育出的試管牛，引進來台後，將與原本台灣的安格斯牛進行商業化雜交。

張志名指出，經過第一次雜交，和牛血統會有50％，進行第二次雜交會達到75％，第三次就會達到87.5％，已經非常接近日本和牛的品質。

張志名以該2頭種公牛會在雲林這2個牧場進行和牛育種及純化並交換使用，以人工精液測試和牛的受胎率及換肉率，尤其此次到澳洲發現台灣牛肉絲毫不遜於澳洲牛肉，他非常有信心3年後生產出「台灣和牛」，創造台灣牛肉最高產值。

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