對脫歐談判週末出現突破進展 英外相抱希望

2019-03-08 00:46

〔中央社〕英國外交大臣韓特（今天表示，他對本週末與歐洲聯盟的脫歐談判能出現突破性進展懷抱希望。不過，歐盟與英國談判人員昨天承認，首相梅伊脫歐協議會談沒有進展。

路透社報導，英國預定3月29日脫歐，但英國國會議員先前拒絕梅伊（Theresa May）脫歐協議，因此她正尋求具法律拘束力的改變。

英國國會下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）今天表示，針對梅伊的修正版脫歐協議，國會12日將進行表決。

韓特（Jeremy Hunt）在格拉斯哥（Glasgow）演講後告訴記者：「我不會期待現在發生突破性進展。我要說的是，和1個月前相比，雙方都充分理解需要做什麼才能使協議獲國會表決通過。」

「現在雙方都進行了非常詳盡的討論，試圖找出達成（解決方案）途徑。雙方希望透過這種途徑能在本週末（談判）成功，及時趕上國會表決。」

英國財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）今天表示，如果國會議員下週拒絕政府提出的脫歐協議，英國可能必須延後脫歐時間。

除非國會表決通過梅伊的脫歐協議，否則國會議員必須決定是否要延後脫歐，或無協議脫歐讓世界第5大經濟體英國陷入混亂。

韓蒙德告訴英國廣播公司電台（BBC Radio）：「政府非常清楚國會對此的立場。國會不會支持無協議脫歐。關於此事，我很有信心。」

法新社報導，法國歐洲事務部長洛瓦索（Nathalie Loiseau）今天表示，歐盟正「等待英國提出突破困境的提案」，但警告當前協議不適合重新談判。

洛瓦索敦促英國政治人物「不要辜負這一刻」；英國國會議員下週將舉行意義重大的投票，表決是否接受歐盟和梅伊政府達成的脫歐協議。

洛瓦索告訴「衛報」（Guardian）：「我感覺這是一個歷史性時刻。」

國會議員1月否決脫歐協議，要求梅伊針對愛爾蘭邊境保障措施（backstop）重新談判。此項措施目的是維持歐盟成員愛爾蘭與英國統治的北愛爾蘭邊界開放。

愛爾蘭邊境保障措施的反對者擔心，這將使英國無限期被綁在關稅同盟內。

根據歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier），嘗試打破僵局的會談昨天以「無解決方案」告終，提高梅伊脫歐協議再度遭英國國會否決的可能性。

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