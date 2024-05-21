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讓消費者度過難關！美目標百貨宣佈5千種商品降價

美國目標百貨宣布調降全國門市5000種商品的售價。（法新社）

美國目標百貨宣布調降全國門市5000種商品的售價。（法新社）

2024/05/21 11:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國連鎖零售業者目標百貨（Target）20日宣布，為了協助在當前經濟環境中感到困難的消費者，並且保持企業競爭力，將調降全國門市5000種商品的售價。

《ABC》報導，目標百貨表示，降價活動將在今年整個夏季生效，目前已有1500種商品價格下調，其他產品很快就會跟進，包括牛奶、肉類、麵包、汽水、水果、蔬菜、零食、優格、花生醬、咖啡、尿布、紙巾、寵物食品等日常用品。

目標百貨透露，部分門市的冷凍披薩價格，已從4.19美元（約新台幣135元）降至3.99美元（約新台幣128.8元）；高樂氏（Clorox）濕紙巾則從每盒5.79美元（約新台幣187元）降至4.99美元（約新台幣161元）。

除了目標百貨之外，奧樂齊（Aldi）連鎖超市也宣佈今年夏天有250多種食品雜貨降價，包括肉類、麵包、有機酪梨油、有機穀物棒和蔓越莓果乾等等；速食龍頭麥當勞本月則推出「窮鬼套餐」，5美元就可以買到漢堡、小薯、4塊雞塊、小杯飲料的組合。

美國消費者物價指數（CPI）顯示，今年4月家庭食品指數（在商店購買的食品）和去年同期相比下降了0.2％，是1年來首次減少，但香腸和冰淇淋等商品價格上漲速度，仍接近整體通膨狀況。

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