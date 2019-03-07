聯合國人權專員指中國「被失蹤」頻傳 要求進入中國調查

2019-03-07 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕前智利總統、現任聯合國人權事務高級專員蜜雪兒‧巴舍萊（Michelle Bachelet）在昨天（3月6日）於聯合國人權理事會第40屆年會上提出的年度報告中提到，敦促中國當局允許她組團進入中國，針對當地頻傳的非法監禁與大規模失蹤進行調查，「特別是新疆地區」。

綜合外媒報導，巴舍萊在年會上進行的年度報告演講中，雖然認為中國施行的脫貧政策成績卓越，但也指責中國在境內所發生的侵犯人權行為；巴舍萊指出，她的辦公室試圖與中國政府釐清這方面的問題，而專員辦公室也不斷對中國進行獨立的人權評估報告，結果都指出中國境內出現大量「被失蹤」與「隨意逮捕」，特別是新疆地區最為嚴重。

巴舍萊強調，新疆地區是中國一帶一路在中亞的重要樞紐，若中國當局肯在當地推行合乎人權的相關政策，可以使當地的和平穩定的發展。

除此之外，聯合國的宗教自由調查員艾哈邁德·沙希德（Ahmed Shaheed）也在3月5日透露，他在今年2月已向中國當局提出前往新疆地區的申請，以調查當地「去極端化」的相關法律，但中國當局目前尚未回應他的請求。

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