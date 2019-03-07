以毒攻毒！澳洲超毒蜘蛛大戰東部棕蛇 結局嚇死人

2019-03-07 23:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲一名臉書用戶近日分享了自己在澳洲維多利亞州拍到的驚人一幕，澳洲兩大本土劇毒生物紅背蜘蛛（redback spider）和東部棕蛇（eastern brown snake）相遇，這場讓人膽寒的對決，本來以為是一場殊死搏鬥，沒想到結局居然是一面倒，紅背蜘蛛輕鬆把東部棕蛇送上西天。

這隻棕蛇掉入紅背蜘蛛的蜘蛛網，棕蛇竭力扭動希望可以掙脫，不過蜘蛛知道有獵物落網，馬上爬過去作準備。棕蛇努力扭動身體，卻還是脫離不了蜘蛛網，當蜘蛛往棕蛇身上致命一咬，棕蛇動作立刻變得緩慢。紅背蜘蛛不僅殺死了棕蛇，甚至還用蛛絲將其吊上半空享用。

紅背蜘蛛又名為赤背寡婦蛛，主要產於澳洲，長度在2至8毫米之間，攻擊性極強，被咬中5分鐘後傷口開始發熱發痛，如無血清治療，半小時內死亡。在捕食到較大獵物如蜥蜴、蛇後，這種毒蜘蛛會在獵物體內注入消化液使其軟化後吃掉。

東部棕蛇則是世界上第二毒的陸棲蛇類，僅次於最毒的內陸太攀蛇，不僅能夠產生劇毒毒液，還極富攻擊性，遭遇挑釁後這種毒蛇能夠發動反覆攻擊，即使是幼蛇也具有足夠毒素殺死人類。棕蛇每年在澳洲致死的人數是最多的，0.05毫克的毒液便會迅速被麻痺，然後阻止血液的凝固，幾分鐘之內就會讓人或者是獵物倒下。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/