「推動世界經濟」全球29個經濟強勢區 台灣名列第13

2019-03-06 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕有位加拿大學者與其團隊在日前發表一份世界經濟研究報告，這篇報告中以「世界夜晚燈光分布圖」作重點分析，針對圖中的區域亮度數據作經濟發展的研究，最後整理出「真正推動世界經濟發展」的29個經濟強勢區域，其中台灣也入列，「台灣西部」區域經濟區名列世界第13位，在亞洲入選的11區中居第6。

這篇研究報告由加拿大多倫多大學商業管理學院教授理查‧佛羅里達（Richard Florida）與其團隊所發表，並在美國歷史悠久的知名期刊《大西洋》（The Atlantic）旗下關注全球區域經濟的網媒《CityLab》刊出；文中指出，現今若是要分析「世界經濟」時，人們往往會將數據分析局限在「國家」這個框架之下，然而作者認為以「國家」為單位分析世界經濟已不符合現實，現今經濟活動與「經濟知識」主要圍繞在「城市」或「城際」之間，應以「大型城際區域」（Mega-region）分析世界的 經濟發展，才符合現況。

「大型城際區域」（Mega-region）的概念雖然早已被經濟學家所創造，但由於一直無法有個可靠的數據去定義，所以這個新型概念難以被推廣到全世界去進行研究；不過作者與團隊以類似「NASA地球夜晚燈光分布圖」的星夜拍空照圖做重點分析，將連續的夜光區域定義為「大型城際區域」。

除了亮度分布，團脆還另外加上「城際區域至少要包含2個城市、人口至少要500萬人與超過3000億美元的經濟輸出」為前提，進行重點經濟分析，最後歸納出29個「真正推動世界經濟的經濟強勢區域」，其中亞洲有11個、北美有10個、歐洲有6個、中南美洲與非洲各1個，另外有1個位在橫跨非亞兩洲；台灣以「台北」（實際上為台灣西部）上榜，位居名單上第13名，區域所占人口約1670萬人，所貢獻的經濟輸出約8270億美金（約25.4兆新台幣），在亞洲依序僅次於日本大東京都、南韓全國、中國北京-天津、中國香港-深圳與中國上海-杭州。

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