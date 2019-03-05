不見習近平！ 金正恩結束7600公里長征返回平壤

2019-03-05 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩結束7600公里的往返旅途後，今天凌晨3時抵達平壤火車站，北韓民眾在深夜嚴寒的天氣下等著金正恩返回北韓。原本有傳聞金正恩在返程時會經過北京，與中國國家主席習近平見面，但雙方最後並未見面。

《韓聯社》報導，金正恩在與美國總統川普在越南河內進行為期2天的峰會後，在越南停留訪問，今天凌晨返回平壤，結束為期5天的訪問。今天凌晨3時，金正恩抵達平壤火車站，眾多民眾在嚴寒之下迎接金正恩返國，北韓政府高層也在深夜迎接。

報導提到，金正恩的返程與之前到訪時相同，選擇「最短路線」返回平壤，路途雖然經過中國境內，但從天津向唐山行駛，並未行經北京。北京當地除了兩會期間加強警力，並未像之前金正恩到訪時，車站週邊道路一度封鎖。

金正恩以60小時30分鐘從河內坐火車返回平壤，旅行時間比之前從平壤到河內的66小時，縮短約6個小時，列車速度明顯比之前快許多。金正恩此訪在河內停留約100個小時，專車往返越南共行駛7600公里，途經中國憑祥、南寧、長沙、武漢、鄭州、天津、唐山、瀋陽、丹東。

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