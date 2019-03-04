網路發言不滿金正恩通過要交管 4中國網友遭罰

2019-03-04 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕川金二會上月底落幕，但有4名中國網友卻因在網路上發表針對北韓領導人金正恩的言論，遭當局警告懲處，韓媒更直呼「太異常、太罕見」！

綜合外媒報導，早在川金二會開始前，金正恩搭乘火車穿越中國到越南時，就曾因龜速又交通管制遭網友抱怨，不少為此受影響的民眾紛紛發起牢騷，當局網站更公布要懲處4名網友。

憑祥市人民政府網站公布，被懲處的4名網友分別為2名黃姓網友、1名李姓網友及1名張姓網友，4人涉嫌擾亂公共秩序，在網路上散布不實、過激的言論，罕見對自家網友公然懲處，《韓聯社》更指出，這是中國首次向對自家民眾的「恐怖主義威脅」做出懲罰，更說這相當異常、罕見。

被懲處的4名網友，其中張姓網友因在網路上貼出「想刺殺某國領導人！求志同道合的隊友！」遭處以行政拘留10日，一名黃姓網友則是在網路上說要把設炸彈遭處以行政拘留2日，另名黃姓網友則是在網路上寫下「如果我對某國家領導人丟魚雷是對的吧 ？」因違反公共秩序遭罰款200元人民幣（約台幣900多元）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/