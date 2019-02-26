抱怨也不行！嫌金正恩專車龜速 中國網友發牢騷網管狂刪

2019-02-26 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕第二次川金會即將在越南河內舉行，北韓領導人金正恩為此乘坐御用的裝甲專列穿越中國，但最高時速僅60公里，共花了約65小時、近3天從北到南穿越中國，今（26）日早上8點許終於抵達越南；但這列龜速火車也讓沿途中國各地交通大亂，大量火車班次取消，許多平交道也因交通管制而使車流回堵，大批不堪其擾的網友紛紛上網抱怨，但網路上的牢騷都被中國網管機構狂刪。

綜合媒體報導，金正恩為了避免給美國總統川普留下「金習密謀」的壞印象，因此專列特別繞過北京，未在途中與習近平會面，一路上經過天津、保定、石家莊、鄭州，武漢，長沙，南寧、憑祥等地；雖然金正恩的行駛路線保密，但由於他的專列以時速60公里的速度「龜速」橫跨中國，造成各地交通大亂，大批中國網友紛紛在微博對這輛「幽靈列車」發牢騷。

根據中國火車票網公布的消息，光是2月25日就有超過80個班次的火車受到影響，另外也因為交通管制的原因，各地也有出現車輛回堵的問題；《法廣》引述網友說法表示，有網友因為金正恩的專列經過火車站，結果在火車站附近就遇到交通管制，也有人在通往平交道的路上遇到塞車。

結果因為抱怨、發牢騷的訊息大量湧入微博，中國的網管機構立刻介入狂刪抱怨訊息，而金正恩的名字也成為中國網路的敏感詞，根據專門蒐集「被消失」的微博訊息網站《自由微愽（Freeweibo）》指出，現在連「＃堵路」都被列入敏感詞，不過網友對此也改用「金老闆」、「金胖子」或「金三胖」來繞過網管監控；但之後在川金會結束後，金正恩也將再次從越南搭專列穿越中國返回北韓，預料屆時中國網路也會再次引起「抱怨大戰」，繼續與網管機構鬥法。

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