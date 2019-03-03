川金二會機密曝光！越南主廚：兩人對這個喜好不同

2019-03-03 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕上個月末的「川金二會」在未達協議下落幕。峰會期間，越南河內大都會飯店（Metropole hotel）行政主廚史馬特（Paul Smart）和兩名北韓「御廚」合作準備餐食，他注意到川普（Donald Trump）喜好全熟牛排，金正恩則喜歡三分熟甚至一分熟，「他熱愛品嘗食物原味」。

根據法新社報導，首日晚宴的嫩烤沙朗牛佐韓式水梨泡菜，使用北韓團隊帶來的牛肉。史馬特形容，「天然、油花精緻、色調殷紅」，顯示這些北韓牛隻和日本和牛一樣是自由放牧。

根據聯合國資料，北韓1000多萬人口中，約有40％的人口需要糧食援助，糧食短缺嚴重；但對經濟較好的人來說，平壤有越來越多咖啡廳和餐廳，提供西餐、日式料理等等。

史馬特說，北韓團隊帶來的每樣物品都個別包裝，相當講究衛生，甚至準備酒精棉片來擦拭刀具和砧板。

金正恩兩名金姓御廚透露，金正恩嘴巴很刁，喜歡魚子醬、龍蝦、鵝肝醬等奢侈品。

史馬特還提到，兩位北韓大廚沒見過鮮蝦雞尾酒（shrimp cocktail），即川普欽點的美國1980年代的經典開胃菜，同時也對千島醬感到好奇，「於是我給了他們食譜，他們也教我怎麼製作泡菜，作為回報」。

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